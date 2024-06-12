Гомельский объяснил свои давние слова, что «Даллас» не станет чемпионом, пока там Дончич

Популярный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский прокомментировал своё же высказывание, которое он сделал в начале апреля этого года. Специалист тогда заявил, что пока в «Даллас Маверикс» играет разыгрывающий Лука Дончич, команда не станет чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). После двух игр финальной серии НБА между «Далласом» и «Бостон Селтикс» Гомельский прояснил своё мнение на этот счёт. Напомним, в настоящий момент счёт в серии 2-0 в пользу «Бостона».

«Можно называть моё высказывание прогнозом, хотя я сам отношусь к этому по-другому. И основанием для этого высказывания было сравнение составов команд по амплуа. Мне кажется, что Дончичу для успешного (результативного) нападения необходимо много пространства на половине поля соперника. У «Бостона» сразу пятеро игроков (Холидэй, Уайт, Браун, Тейтум и Хаузер) могут опекать Луку, оказывая агрессивное давление на него и на мяч. При этом ближний игрок «Бостона» к месту этого противостояния готов включиться и организовать дабл-тим. Я не говорю, что Дончич не может и в таком варианте защиты обыграть опекунов, но такое постоянное и агрессивное давление для Луки очень утомительно. У него мелкие травмы и 40+ минут игрового времени. В концовках усталость сказывается и снижается эффективность. При заслонах игроки «Бостона» меняются даже в том случае, если опекать Дончича выходят высокорослые Хорфорд или Порзингис. В этом случае Дончичу становится легче в обыгрыше, но сложнее при исполнении трёхочкового броска», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

Следующая игра между «Маверикс» и «Селтикс» состоится 13 июня и начнётся в 3:30 мск. Матч пройдёт в Далласе.

У Дончича забрали пиво после выхода «Далласа» в финал НБА: