Кевин Гарнетт сказал, кто способен догнать Леброна по количеству набранных очков в НБА

Член Зала славы баскетбола Кевин Гарнетт считает, что известный словенский разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич способен догнать популярного форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса по количеству набранных очков в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Лука единственный, кому по силам догнать Леброна. И никто не хочет говорить об этом вслух!? Сколько он там набирал в этом сезоне, 33 очка за игру? Он может бежать на одной ноге, пить пиво, быть позитивным и один только бог знает, что ещё делать», – приводит слова Гарнетта портал Basket News.

Напомним, в регулярном сезоне-2023/2024 словенский разыгрывающий в среднем за игру набирал 33,9 очка, делал 9,2 подбора, а также 9,8 передачи.