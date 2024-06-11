Готов ли Дончич вписать своё имя в историю? С 0-2 в финалах НБА уходили единицы

Всего в истории плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации 424 раза различные команды выигрывали семиматчевую серию, когда вели со счётом 2-0 по итогам двух матчей. Лишь в 34 случаях клубам удавалось избежать поражения после 0-2. 92,6% против 7,4%. Разница колоссальная! В финалах НБА только пяти командам довелось стать чемпионом, уступая с отставанием в две игры. Давайте вспомним все из них — всё-таки «Даллас Маверикс» во главе с Лукой Дончичем и Кайри Ирвингом уступают в финальной серии 2024 года «Бостон Селтикс» со счётом 0-2.

«Бостон Селтикс» — 1969 год

«Бостон Селтикс» 1960-х с Биллом Расселлом Фото: Getty Images

В 1960-х «кельты» лишь один раз не становились чемпионами — в 1967-м. «Бостон» впервые с 1958 года не вышел в финал НБА. Легендарный Билл Расселл стал играющим тренером и следом после неудачного плей-офф исправился, принеся команде чемпионство. Правда, финал НБА 1969-го начался для «Селтикс» уж очень плохо: команда дважды уступила «Лос-Анджелес Лейкерс». «Озёрники» шесть раз в 60-х встречались с «кельтами» в самой важной серии сезона и каждый раз проигрывали.

1969-й, к сожалению, не исключение. Команда лидировала 2-0, затем «Бостон» сравнял — 2-2, после «Лейкерс» снова выбились в лидеры — 3-2. И в итоге «кельты» во главе с Биллом Расселом, Джоном Хавличеком, Сэмом Джонсом и Доном Нельсоном заполучили перстни. Мистер Логотип Джерри Уэст с Элджином Бэйлором и перешедшим из «Филадельфии» Уилтом Чемберленом так и не смогли остановить самую монструозную команду тех лет. Обиднее всего Уэсту, который отдал всего себя в финале НБА, впрочем, как и всегда, так и ни разу не обыграв «Бостон». Он настолько выделялся, что оказался единственным в истории лиги игроком, кто стал MVP финальной серии в составе проигравшей команды.

«Портленд Трэйл Блэйзерс» — 1977 год

Билл Уолтон в форме Портленда Фото: Getty Images

В 1976-м произошло слияние Американской баскетбольной ассоциации и Национальной баскетбольной ассоциации. В результате драфта распределения в том году «Портленд Трэйл Блэйзерс» приобрёл Мориса Лукаса и Мозеса Мэлоуна, выбранных под вторым и пятым пиком соответственно. Руководство команды сразу же не рассчитывало на Мэлоуна и отправило его в обмен на выбор на драфте и денежную компенсацию. А какая бы могла быть передняя линия из Мозеса и Билла Уолтона! Но вот так начинался тот сезон для «первопроходцев».

Впрочем, всё вышло намного лучше, чем ожидалось. Лукас шикарно влился в коллектив, а Уолтон стал ещё больше заигрывать партнёров. Во многом благодаря игре этих двоих «Портленд» довольно легко пробился в финал НБА, где встретился с «Филадельфией Сиксерс». В составе «76-х» выступали несколько будущих участников Зала славы баскетбола, например Джулиус Ирвинг, Даг Коллинз и Джордж Макгиннис. «Фила» выиграла две стартовых встречи в Портленде, но затем клуб из Орегона забрал четыре матча кряду и стал чемпионом НБА. Уолтона признали MVP финала, а «первопроходцы» выиграли единственный сейчас трофей в истории «Портленда».

«Майами Хит» — 2006 год

Дуэйн Уэйд и Шакил О’Нил в «Майами Хит» Фото: Jonathan Daniel/Getty Images

Следующего финала, в котором одна из команд отыгралась со счёта 0-2, пришлось ждать практически 30 лет. «Майами Хит» с Дуэйном Уэйдом и Шакилом О’Нилом встречались с «Даллас Маверикс» Дирка Новицки и Джейсона Терри. Для обоих клубов это был первый финал НБА в истории. Поэтому каждый из них хотел завоевать долгожданный трофей. «Даллас» после победы над невероятно сильным «Сан-Антонио» с Данканом и Паркером и «Финиксом» с Нэшем и Стадемайером почувствовал вкус чемпионства. А этот эффект усилился после двух домашних побед в Техасе.

Конечно, в тот момент многие уже «похоронили» «Майами», но у Ди Уэйда и Дизеля были другие планы. Команда под руководством легендарного Пэта Райли перевернула ход серии, выиграв последующие четыре матча и впервые в истории став чемпионом НБА. Уэйд стал альфа-самцом в Восточной конференции, из-за чего к нему через несколько лет захотел перебраться сам Леброн Джеймс. Остальное — история!

«Кливленд Кавальерс» — 2016 год

Леброн Джеймс и Кайри Ирвинг в «Кливленде» Фото: Jason Miller/Getty Images

Возвращение Леброна в «Кливленд» после периода в «Майами» тут же образовало суперкоманду на Востоке, в составе которой играли Джеймс, Кайри Ирвинг, Кевин Лав, Тимофей Мозгов, Ричард Джефферсон, Джей Ар Смит, Тристан Томпсон, Мэтью Деллаведова и Ченнинг Фрай. В 2015 году «Кавальерс» уступили «Голден Стэйт» в финале, но в 2016-м намеревались как минимум дать бой, так как первый финал пропускал Ирвинг, поэтому не получилось навязать серьёзной борьбы. Что «кавалеристы», что «воины» довольно легко пробились в серию, в которой разыгрывался чемпионский титул.

Стефен Карри, Дрэймонд Грин, Клэй Томпсон, Андре Игуодала, Шон Ливингстон и Эндрю Богут очень уверенно забрали два домашних матча — 104:89 и 110:77. После такого пинка под хвост «Кливленд» забрал игру в Огайо, но проиграл во встрече под номером четыре. Все буквально списали со счетов Короля и компанию, но только не они сами. «Кавалеристы» выложились на полную и не без воли случая — дисквалификация Дрэймонда Грина после 3-1 в пользу «воинов». «Кливленд» совершил исторический камбэк, а Леброн добыл первый и до сих пор единственный титул в истории клуба, который и задрафтовал Короля в далёком 2003-м.

«Милуоки Бакс» — 2021

Яннис Адетокунбо и Джру Холидэй в «Милуоки» Фото: Michael Reaves/Getty Images

В сезоне-2020/2021 в «Милуоки Бакс» собрался очень приличный коллектив: Яннис Адетокунбо, Джру Холидэй, Крис Миддлтон, Брук Лопес, Пи Джей Такер и Бобби Портис. Все игроки прекрасно знали свою роль и играли на протяжении всего сезона великолепно. Естественно, выделялся Грик Фрик, который в двух сезонах до этого становился MVP НБА. К тому же нельзя преуменьшать роль Майка Буденхольцера, который с 2018 года выстраивал команду и наконец вывел её в финал, где она не была практически 50 лет (с 1974-го).

«Милуоки» больше всего в плей-офф настрадался с «Бруклин Нетс», в котором играли Кевин Дюрант, Кайри Ирвинг и Джеймс Харден. В седьмом матче серии «сети» проигрывали со счётом 107:109, решающий бросок взял на себя Кей Ди. Звёздный форвард получил мяч, развернулся и бросил трёхочковый. Дюрант попал, трибуны ликуют, но судьи после просмотра увидели заступ, тем самым лишив «Бруклин» победы. Команды выявляли победителя в овертайме, где «Милуоки» оказался сильнее. Клуб из Нью-Йорка уступил из-за того, что Дюрант всю карьеру носит обувь на размер больше. Благодаря такому удивительному случаю коллектив во главе с Яннисом оказался в финале.

В борьбе за титул «оленям» предстояло встретиться с «Финикс Санз». Крис Пол, Девин Букер, Джей Краудер, Деандре Эйтон, Микал Бриджес и Кэмерон Джонсон — довольно серьёзный состав во главе с тренером года Монти Уильямсом. «Солнечные» стартовали с места в карьер и выиграли две игры. Затем включились Яннис, Джру и Крис, которые принесли «Милуоки» второй чемпионский титул ровно через 50 лет. В 1971 году один из лучших центровых за всё время существования НБА Лью Алсиндор сделал «оленей» чемпионами, а уже на следующий день принял мусульманское имя Карим Абдул-Джаббар.

Всего в пяти финалах НБА команды отыгрывались с 0-2. Станет ли «Даллас» шестым? Переломанный Дончич рвёт и мечет, но любому лидеру нужна поддержка. Пока своё слово не сказали остальные. Конечно, «Бостон» невероятно силён, если даже при ужасном проценте реализации одного из лидеров Тейтума команда всё равно побеждает. Третий матч финальной серии даст ответы на многие вопросы.