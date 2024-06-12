«Он был гением баскетбола и определяющей фигурой в лиге». Адам Сильвер — о смерти Уэста

Комиссионер НБА Адам Сильвер отреагировал на смерть легендарного баскетболиста Джерри Уэста.

«Джерри Уэст был гением баскетбола и определяющей фигурой в нашей лиге на протяжении более 60 лет. Он отличился не только как чемпион НБА, участник Матча всех звёзд в каждом из 14 проведённых сезонов в НБА, но и как непревзойдённый атлет, создавший очень важные моменты. Он стал первым MVP финальной серии лиги и проявил себя на высоте, за что получил прозвище Мистер Клатч.

40 лет, которые Джеррри посвятил «Лейкерс», также включали в себя его успешную работу на посту главного тренера и замечательную карьеру во фронт-офисе, которая укрепила его репутацию одного из величайших руководителей в истории этого спорта. За время своего пребывания в НБА он помог создать восемь чемпионских команд – наследие достижений, которое отражает его мастерство на площадке. В октябре этого года он будет введён в Зал славы баскетбола имени Нейсмита за вклад в игру и станет первым в истории членом Зала славы, введённым как игрок и за вклад в игру.

Я ценил свою дружбу с Джерри и те знания о баскетболе и жизни, которыми он делился со мной на протяжении многих лет. От имени НБА мы выражаем глубочайшие соболезнования жене Джерри Карен, его семье и многочисленным друзьям в сообществе НБА», – приводит слова Сильвера пресс-служба НБА.