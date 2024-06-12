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Член Зала славы НБА: я одной ногой в могиле и больше всего хочу увидеть победу «Селтикс»

Член Зала славы НБА: я одной ногой в могиле и больше всего хочу увидеть победу «Селтикс»
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Член Зала славы баскетбола и шестикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Боб Коузи надеется, что «Бостон Селтикс» победит «Даллас Маверикс» и станет чемпионом НБА.

«Чёрт, мне 95 лет, я одной ногой в могиле и едва могу пошевелиться. Знаю, что моя игра уже перешла в овертайм. В такие моменты всё в вашей жизни приобретает большой смысл. И больше всего я хочу увидеть победу «Селтикс» и то, как на арене «Ти-Ди Гарден» в 18-й раз на стропила поднимают баннер «Бостон». Посмотрев на это, я буду охвачен чувством гордости», — приводит слова Коузи портал NESN.

Напомним, третий матч в рамках плей-офф финальной серии НБА между «Даллас Маверикс» и «Бостон Селтикс» состоится 13 июня. Игра начнётся в 3:30 по московскому времени.

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