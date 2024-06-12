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Игрок WNBA Дайана Таурази поставит рекорд по участию в ОИ среди баскетболистов

Игрок WNBA Дайана Таурази поставит рекорд по участию в ОИ среди баскетболистов
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Известная американская баскетболистка Дайана Таурази поставит рекорд по участию в Олимпийских играх среди баскетболистов (и мужчин, и женщин. — Прим. «Чемпионата»).

Для Дайаны Олимпийские игры в Париже, которые пройдут с 26 июля по 11 августа, станут шестыми. На момент участия в них Таурази будет 42 года.

Дайана играет на позиции атакующего защитника. Она пять раз становилась олимпийской чемпионкой (в 2004, 2008, 2012, 2016 и 2020 годах).

Напомним, Таурази за время карьеры выступала в России, где поиграла в трёх командах: в московском «Динамо», «Спарте энд К» и УГМК. Она является трёхкратной чемпионкой WNBA (2007, 2009, 2014). На данный момент Дайана выступает за американский профессиональный клуб «Финикс Меркури».

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