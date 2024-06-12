Кендрик Перкинс сказал, благодаря чему Кайри Ирвинг стал бы лучшим игроком НБА

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2008 года, а ныне спортивный обозреватель ESPN Кендрик Перкинс сказал, благодаря чему известный разыгрывающий «Даллас Маверикс» Кайри Ирвинг стал бы лучшим игроком НБА.

«Послушайте, если бы Кайри был ростом под два метра, то он стал бы лучшим игроком лиги, а также вошёл бы в топ-75 лучших игроков НБА всех времён. Однако его рост не два метра, и при этом Кайри по-прежнему является наиболее способным и самым квалифицированным игроком в истории», — приводит слова Перкинса аккаунт Clutch Points.

Напомним, следующий матч в составе «Даллас Маверикс» Кайри Ирвинг проведёт против «Бостон Селтикс» в рамках плей-офф финальной серии НБА. Третья встреча команд состоится 13 июня и начнётся в 3:30 по московскому времени.