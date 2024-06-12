«Оставьте его в покое». Чендлер Парсонс встал на защиту Джейсона Тейтума

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Чендлер Парсонс встал на защиту известного форварда «Бостон Селтикс» Джейсона Тейтума.

«Если бы это был Дончич, если бы это был Йокич, то мы бы хвалили его за то, как он вовлекает партнёров по команде в игру, как он отдаёт себе отчёт о матче. Мы постоянно пытаемся найти какой-либо повод, чтобы придраться к Джейсону Тейтуму, хотя на данный момент «Селтикс» доминируют в серии. Оставьте его в покое», – приводит слова Парсонса портал Cold Wire.

Напомним, третий матч в рамках плей-офф финальной серии НБА между «Даллас Маверикс» и «Бостон Селтикс» состоится 13 июня. Игра начнётся в 3:30 по московскому времени.

Ранее член Зала славы баскетбола сказал, что хотел бы увидеть перед смертью, как «Бостон Селтикс» победит в финальной серии НБА.