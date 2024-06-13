«Невероятно горд тем, что могу называть тебя своим другом». О'Нил — о смерти Джерри Уэста

Шакил О'Нил отреагировал на смерть легендарного игрока НБА Джерри Уэста.

«Моя жизнь изменилась после знакомства с Джерри. Оглядываясь назад, сейчас это кажется очевидным. Ты был целеустремлённым и вдумчивым, добрым и проницательным. Твои прогнозы относительно франшизы „Лейкерс“ оказались точными. Когда мы встретились в Атланте, чтобы обсудить моё возможное присоединение к команде, первое, что ты сказал, было о том, чего мы могли бы достичь вместе. Мне было лишь 17, но ты уже говорил о том, что мы вместе с Коби выиграем несколько чемпионатов.

В «Лейкерс» ты играл в течение 14 лет, выиграв чемпионат и даже став MVP финала в тот год, когда команда не выиграла титул. Ты выступал за «Лейкерс» и всё это время делал это с добротой и мастерством, заставляя окружающих чувствовать себя лучше. Ты заслуживаешь звания «Лого», но для нас, имевших честь знать тебя лично, ты значишь гораздо больше. Все твои прозвища — Мистер Клатч, Мистер Аутсайдер, даже Зик из Каб-Крик — всё равно не могут передать то, кто ты есть на самом деле. Я невероятно горд тем, что могу называть тебя своим другом, буду сильно скучать», — написал О'Нил в своих социальных сетях.