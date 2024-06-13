Кристапс Порзингис пропустит третью игру финала с «Далласом» из-за новой травмы

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Центровой «Бостон Селтикс» Кристапс Порзингис не сыграет в третьем матче финальной серии НБА с «Даллас Маверикс». Об этом со ссылкой на клуб сообщает известный инсайдер Шэмс Чарания.

Напомним, латвиец получил новую травму, не связанную с его предыдущим растяжением икроножных мышц. Игрок «Селтикс» Порзингис получил разрыв медиального ретинакулюма, что привело к вывиху сухожилия задней большеберцовой мышцы.

Отметим, латвиец пропустил две стадии плей-офф из-за травмы. Затем он вернулся в первой игре финальной серии НБА с «Даллас Маверикс» и набрал 20 очков за 21 минуту. Выступление Порзингиса помогло «Бостону» переиграть «Даллас» со счётом 107:89.

Третья встреча между командами состоится в сегодня, 13 июня. Матч начнётся в 3:30 по московскому времени.

Материалы по теме Порзингис сделал больше блок-шотов, чем все игроки «Далласа» в первых двух играх

Самый низкий баскетболист: