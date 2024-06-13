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Кристапс Порзингис пропустит третью игру финала с «Далласом» из-за новой травмы

Кристапс Порзингис пропустит третью игру финала с «Далласом» из-за новой травмы
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Центровой «Бостон Селтикс» Кристапс Порзингис не сыграет в третьем матче финальной серии НБА с «Даллас Маверикс». Об этом со ссылкой на клуб сообщает известный инсайдер Шэмс Чарания.

НБА - плей-офф . Финал. 3-й матч
13 июня 2024, четверг. 03:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Не начался
Бостон Селтикс
Бостон
Даллас Маверикс: Ирвинг, Гэффорд, Вашингтон, Джонс, Дончич
Бостон Селтикс: Тейтум, Холидэй, Браун, Уайт, Хорфорд
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, латвиец получил новую травму, не связанную с его предыдущим растяжением икроножных мышц. Игрок «Селтикс» Порзингис получил разрыв медиального ретинакулюма, что привело к вывиху сухожилия задней большеберцовой мышцы.

Отметим, латвиец пропустил две стадии плей-офф из-за травмы. Затем он вернулся в первой игре финальной серии НБА с «Даллас Маверикс» и набрал 20 очков за 21 минуту. Выступление Порзингиса помогло «Бостону» переиграть «Даллас» со счётом 107:89.

Третья встреча между командами состоится в сегодня, 13 июня. Матч начнётся в 3:30 по московскому времени.

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