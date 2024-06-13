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«Бостон» не проигрывает на протяжении 34 дней, одержав победу в 10 матчах подряд

«Бостон» не проигрывает на протяжении 34 дней, одержав победу в 10 матчах подряд
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Сегодня, 13 июня, «Бостон Селтикс» обыграл «Даллас Маверикс» в третьем матче финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча на арене «Американ Эйрлайнс-центр» завершилась со счётом 106:99.

НБА - плей-офф . Финал. 3-й матч
13 июня 2024, четверг. 03:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
99 : 106
Бостон Селтикс
Бостон
Даллас Маверикс: Ирвинг - 35, Дончич - 27, Вашингтон - 13, Лайвли - 11, Гэффорд - 6, Грин - 3, Экзам - 2, Джонс - 2, Харди, Пауэлл, Лоусон, Хардуэй-младший, Проспер, Клебер , Моррис
Бостон Селтикс: Тейтум - 31, Браун - 30, Уайт - 16, Холидэй - 9, Хозер - 9, Хорфорд - 8, Тиллман - 3, Притчард, Бриссетт, Уолш, Корнет, Спрингер, Михайлюк, Кета

Таким образом, «Бостон» не проигрывает на протяжении 34 дней. За это время команда Джо Маззуллы выиграла 10 матчей подряд. После трёх сыгранных матчей счёт финальной серии 3-0 в пользу «Бостона». Следующая встреча состоится 15 июня в 3:30 мск.

На пути к финалу «Бостон» оказался сильнее «Майами Хит» (4-1), «Кливленд Кавальерс» (4-1) и «Индианы Пэйсерс» (4:0). По итогам регулярного чемпионата «Бостон» занял первое место в общей таблице НБА с 64 победами и 18 поражениями.

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