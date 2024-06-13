«Бостон» не проигрывает на протяжении 34 дней, одержав победу в 10 матчах подряд

Сегодня, 13 июня, «Бостон Селтикс» обыграл «Даллас Маверикс» в третьем матче финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча на арене «Американ Эйрлайнс-центр» завершилась со счётом 106:99.

Таким образом, «Бостон» не проигрывает на протяжении 34 дней. За это время команда Джо Маззуллы выиграла 10 матчей подряд. После трёх сыгранных матчей счёт финальной серии 3-0 в пользу «Бостона». Следующая встреча состоится 15 июня в 3:30 мск.

На пути к финалу «Бостон» оказался сильнее «Майами Хит» (4-1), «Кливленд Кавальерс» (4-1) и «Индианы Пэйсерс» (4:0). По итогам регулярного чемпионата «Бостон» занял первое место в общей таблице НБА с 64 победами и 18 поражениями.

Гвардиола поддерживает «Бостон» в финале НБА: