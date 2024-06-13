Лидер «Далласа» Дончич получил удаление в третьем матче финала НБА против «Бостона»

В ночь с 12 на 13 июня мск на паркете «Американ Эйрлайнс-центра» в американском Далласе завершился третий матч финальной серии плей-офф НБА между «Даллас Маверикс» и «Бостон Селтикс». Гости одержали победу со счётом 106:99 и выигрывают в серии 3-0 (107:89, 105:98, 106:99).

Лидер «Далласа» 25-летний словенский разыгрывающий защитник Лука Дончич за четыре минуты до финальной сирены получил шестой фол и был удалён с площадки. Это третий случай в карьере Дончича, когда он не может доиграть встречу из-за удаления.

Всего словенский баскетболист провёл в этом матче на паркете 37 минут и 44 секунды, набрав 27 очков при шести подборах и шести результативных передачах. Дончич реализовал 11 бросков с игры из 27 и один трёхочковый бросок из семи попыток.