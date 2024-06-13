Тейтум и Браун установили рекорд «Бостона» по результативности в финалах

Форварды «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум и Джейлен Браун установили клубный рекорд по результативности в финальных матчах НБА.

Они стали первым дуэтом «Селтикс», каждый из которых набрал в финальном матче 30 очков, сделал по пять подборов и по пять передач.

В ночь с 12 на 13 июня мск в американском Далласе состоялся третий матч финальной серии плей-офф НБА между «Даллас Маверикс» и «Бостон Селтикс». Гости одержали победу со счётом 106:99 и выигрывают в серии 3-0.

Джейсон Тейтум набрал в этом матче 31 очко, а Джейлен Браун добавил ещё 30 очков. Самым результативным игроком матча стал защитник «Даллас Маверикс» Кайри Ирвинг, набравший 35 очков.

Четвёртый матч серии, который может принести «Селтикс» чемпионское звание, также состоится в Далласе и пройдёт в ночь с 14 на 15 июня мск.