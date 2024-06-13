Джейсон Тейтум в топ-4 среди игроков до 27 лет по числу результативных матчей в плей-офф

Форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум входит в четвёрку действующих и бывших игроков Национальной баскетбольной ассоциации, которые набирали в финальных матчах 30 и более очков в возрасте 26 или менее лет.

Наибольшее количество игр в плей-офф с 30+ очками среди игроков в возрасте 26 лет и младше:

1. Леброн Джеймс (40).

2. Кевин Дюрант (33).

3. Коби Брайант (32).

4. Джейсон Тейтум (29).

В ночь с 12 на 13 июня мск в американском Далласе состоялся третий матч финальной серии плей-офф НБА между «Даллас Маверикс» и «Бостон Селтикс». Гости одержали победу со счётом 106:99 и выигрывают в серии 3-0.

26-летний Джейсон Тейтум набрал в этом матче 31 очко, став самым результативным игроком в составе «Бостон Селтикс».

Четвёртый матч серии, который может принести «Селтикс» чемпионское звание, также состоится в Далласе и пройдёт в ночь с 14 на 15 июня мск.