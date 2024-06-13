Парибоксы
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Новицки пихнул локтем Нэша, чтобы тот активнее поддерживал «Даллас» в финале НБА

Новицки пихнул локтем Нэша, чтобы тот активнее поддерживал «Даллас» в финале НБА
Аудио-версия:
Комментарии

Член Зала славы баскетбола Дирк Новицки пихнул локтем Стива Нэша, чтобы тот начал активнее поддерживать «Даллас Маверикс». Это ситуация произошла, когда «Маверикс» в очередной раз заработали очки. Оба баскетболиста были бывшими игроками «Далласа».

Фото: Скриншот трансляции

Напомним, сегодня, 13 июня, «Бостон Селтикс» обыграл на выезде «Даллас Маверикс» в третьем матче финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) со счётом 106:99 и теперь выигрывает в серии 3-0.

Дирк Новицки — чемпион НБА 2011 года в составе «Даллас Маверикс», 14-кратный участник Матча всех звёзд. Рекордсмен лиги по количеству сезонов в одной команде — 21 сезон в составе «Маверикс». Стив Нэш провёл в команде шесть лет. В 2005 и 2006 годах он был признан самым ценным игроком НБА.

Материалы по теме
«Даллас» остался в концовке без Луки Дончича. Правильно ли поступили судьи в этом моменте?
«Даллас» остался в концовке без Луки Дончича. Правильно ли поступили судьи в этом моменте?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android