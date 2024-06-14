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Сергей Иванов объяснил, почему Единая лига отклонила заявку «Динамо» из Владивостока

Сергей Иванов объяснил, почему Единая лига отклонила заявку «Динамо» из Владивостока
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Почётный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов прокомментировал решение отклонить заявку «Динамо» из Владивостока на вступление в чемпионат.

«Заявка рассматривалась. Но я даже не говорю о формальной стороне. Команда подала заявку буквально за две недели до сегодняшнего заседания, вопреки всем регламентам, но дело даже не в этом, я не формалист.

Заявка «Динамо», к сожалению, оказалась на сегодняшний день, если так можно выразиться, котом в мешке. «Динамо» Владивосток заявило арену, где играет хоккейный «Адмирал». Это хорошая арена, я сам на ней был, и теоретически проводить там матчи Единой лиги вполне хорошо. Но там никогда не играли в баскетбол, там нет паркета, нет счётчиков времени, нет ничего – для баскетбола, я имею в виду. Поэтому мы не можем так рисковать и верить обещаниям, что за лето всё будет сделано. Может, будет, а может, не будет.

Аргумент, что победитель Суперлиги должен автоматом вступать в Единую лигу, нас категорически не устраивает. Для нас это не аргумент. Надеюсь, что «Динамо» за год подготовится», — передаёт слова Иванова корреспондент «Чемпионата» Арина Ершова.

В минувшем сезоне «Динамо» стало победителем Суперлиги. В решающем противостоянии команда обыграла подмосковные «Химки». Счёт в серии был 3-1.

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