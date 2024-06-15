Источник: разыгрывающий «Олимпиакоса» Айзея Канаан перейдёт в «Црвену Звезду»»

Разыгрывающий «Олимпиакоса» Айзея Канаан перейдёт в сербскую «Црвену Звезду». Баскетболист уже подписал двухлетнее соглашение, об этом сообщает Meridian Sports и подтверждают источники Eurohoops.

33-летний американец в Национальной баскетбольной лиге выступал за «Хьюстон Рокетс», «Чикаго Буллз», «Финикс Санз», «Филадельфию Сиксерс» и «Милуоки Бакс». Канаан начал играть за «Олимпиакос» летом 2022 года и дважды принимал участие в «Финале четырёх» Евролиги. В этом сезоне в среднем за игру он набирал 11,1 очка за 23 минуты, а показатель трёхочковых составил 42,5%.

Ранее сообщалось, что «Олимпиакос» подаст официальную жалобу из-за расистских оскорблений от болельщика «Панатинаикоса» в сторону Айзеи Канаана во время третьей игры финальной серии греческой лиги.