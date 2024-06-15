Дончич может побить рекорд Новицки по набранным очкам в одном сезоне плей-офф НБА

Известный разыгрывающий «Даллас Маверикс» словенец Лука Дончич близок к тому, чтобы побить рекорд легендарного немецкого баскетболиста Дирка Новицки по набранным очкам в истории «Далласа» в одном сезоне плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Если Лука наберёт в пятом матче с «Бостон Селтикс» 30 очков, то сместит Дирка Новицки с первого места по количеству набранных очков в одном сезоне плей-офф в истории «Даллас Маверикс». На данный момент у Луки в активе 591 очко за текущий сезон плей-офф, а у Новицки — 620 очков за сезон плей-офф-2005/2006.

Напомним, сегодня состоялся четвёртый матч финальной серии НБА между «Даллас Маверикс» и «Бостон Селтикс». «Маверикс» одержали первую победу в серии со счётом 122:84.