Войнаровски: Деррик Уайт может присоединиться к сборной США на Олимпийских играх

Игрок «Бостон Селтикс» Деррик Уайт может присоединиться к сборной США на Олимпийских играх 2024 года в Париже, если лёгкий форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Леонард не успеет восстановиться после травмы колена, об этом сообщил инсайдер Эдриан Войнаровски в эфире телеканала NBC.

Ранее национальная команда США определилась с окончательной заявкой для участия в Олимпийских играх, в список из 12 баскетболистов вошли Леброн Джеймс, Кевин Дюрант, Стефен Карри, Джоэл Эмбиид, Джейсон Тейтум, Девин Букер и Джру Холидэй, Энтони Дэвис, Бэм Адебайо, Энтони Эдвардс, Тайриз Халибёртон и Кавай Леонард.

Напомним, сегодня, 15 июня, в Далласе состоялся четвёртый матч финальной серии плей-офф НБА между «Бостон Селтикс» и «Даллас Маверикс». Победу со счётом 122:84 одержал «Даллас» и сократил отставание в серии (1-3). «Бостон» прервал свою победную серию из 35 дней.