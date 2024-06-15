Дончич продолжает сохранять лидерство в одном из статистических показателей в плей-офф НБА

Словенский разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич является лидером по среднему количеству набранных очков в играх на выбывание среди всех баскетболистов в истории плей-офф НБА, набирая 34,1 очка. Остальные показатели — 9,3 подбора и 7,9 передачи.

Дончич близок к тому, чтобы побить рекорд легендарного немецкого баскетболиста Дирка Новицки по набранным очкам в истории «Далласа» в одном сезоне плей-офф НБА. На данный момент у Луки в активе 591 очко за текущий сезон плей-офф, а у Новицки — 620 очков за сезон плей-офф-2005/2006.

Напомним, сегодня, 15 июня, состоялся четвёртый матч финальной серии НБА между «Даллас Маверикс» и «Бостон Селтикс». «Маверикс» одержали первую победу в серии со счётом 122:84. Она вошла в тройку самых крупных в финалах НБА (+38) очков.