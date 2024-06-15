Экс-тренер «Лейкерс» Гари Витти: из-за их решений за них теперь трудно болеть

Экс-тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» по физподготовке Гари Витти раскритиковал руководство своей бывшей команды.

«Становится очень трудно болеть за «Лейкерс» из-за решений, которые они принимают. Можно, но тяжело. Они обидели людей, которых я люблю.

Но я не могу болеть за «Селтикс». Если в вашей крови течёт фиолетово-золотистая кровь, вы не можете болеть за «Селтикс». Уверен, они испытывают то же самое по отношению к нам.

Я — человек команды Джерри Уэста. И, как бы ни закончилась история между Джерри и «Лейкерс», если бы он был жив, он бы не хотел, чтобы «Селтикс» выиграли ещё один чемпионат. И я испытываю то же самое», — цитирует Витти репортёр ESPN Дэйв Макменамин.

Витти работал в «Лейкерс» с 1984 года и выиграл с клубом восемь чемпионских титулов.