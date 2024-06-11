Почему университетский тренер из NCAA отказался тренировать «Лейкерс» и Леброна Джеймса?

Дэн Хёрли всё-таки отказался от возможности перейти в НБА, возглавив «Лейкерс», и окончательно распрощаться со своим университетским наследием в NCAA. Хёрли — 51-летний специалист, который в 2018 году возглавил команду университета Коннектикута в NCAA, одного из самых престижных баскетбольных колледжей в США. «Коннектикут Хаскис» выиграла «Мартовское безумие» в 2023 и 2024 годах, а наставник тем временем стал автором уникального достижения, дважды став чемпионом NCAA.

Ранее это удавалось лишь Билли Доновану, ныне тренеру «Чикаго Буллз», во Флориде (2006-2007) и Майку Кшишевски в «Дьюке» (1991-1992). Кто такой Дэн Хёрли и почему его так ценят в НБА, ранее «Чемпионат» подробно об этом рассказывал. Что сподвигло Хёрли отказаться от затеи возглавить «озёрников», клуба, круглосуточно находящегося в центре внимания, — в нашем материале.

Перспективы сотворить историю в NCAA

Дэн Хёрли, сезон-2023/2024 Фото: Christian Petersen/Getty Images

Как упоминалось ранее, Дэн Хёрли лишь третий тренер в истории NCAA, кому два раза подряд удалось выиграть «Мартовское безумие». Точнее, с 1985 года, когда в студенческом произошли значительные изменения — в том числе и расширение количества участников первого дивизиона с 53 до 64. Если углубляться в историю, то, например, Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе (UCLA) с 1964 по 1973 становился чемпионом 11 раз, включая семь титулов кряду с 1967 по 1973 год.

Помимо Донована, Кшишевски и Хёрли, повторяли чемпионство такие команды, как колледж Оклахомы A&M (1945-1946), Кентуккийский университет (1948-1949), университет Сан-Франциско (1955-1956) и университет Цинциннати (1961-1962). Иными словами, сейчас повторить то, что удавалось Доновану, Кшишевски, Хёрли, очень и очень сложно. Это даже необычно. «Его команда возвращается в университет Коннектикута, стараясь выиграть третий чемпионат кряду. В конце концов, это был такой же важный фактор, как и любой другой», — сказал инсайдер Эдриан Войнаровски.

Три чемпионства кряду — очень уникально. В мужском баскетболе. В американском студенческом спорте этого не было на протяжении более 50 лет! «Я тронут всем этим опытом. Я чрезвычайно горжусь чемпионской культурой, которую мы построили в Коннектикуте. Мы встретились как команда перед недавней тренировкой, и сейчас сосредоточены на том, чтобы стать лучше этим летом и сплотиться как команда, продолжая бороться за чемпионство», — сказано в заявлении Хёрли.

Финансовая составляющая

Дэн Хёрли, сезон-2023/2024 Фото: Christian Petersen/Getty Images

Лучшие университетские тренеры зарабатывают много. Если бы Дэн Хёрли согласился на предложенные ему «Лос-Анджелес» $ 70 млн в течение шести лет, Дэн входил бы лишь в топ-6 самых высокооплачиваемых наставников НБА. В любом случае предложение «Лейкерс» не следует расценивать как нечто особенное и нечто привлекательное для тренера такого калибра. Сложно завлечь этой суммой специалиста, находящегося и так в превосходной ситуации в университете.

Хотя до этого сообщалось, что руководство «озёрников» готово было предложить $ 100 млн. Вот здесь действительно предложение смотрелось бы очень заманчиво. «Дэн Хёрли всегда амбициозен, и он рассматривает НБА — он оценил возможность пообщаться с «Лейкерс», получить оффер о работе в команде и по-настоящему обсудить с руководством видение того, как это будет выглядеть. Для него это было нелёгким решением. Мне сказали, что он воспринял это как предложение, которое выпадает раз в жизни», — заключил Войнаровски.

Однако позже инсайдер сообщил, что Хёрли также имеет актуальное предложение о продлении контракта с Коннектикутом, что его сделает одним из самых высокооплачиваемых тренеров в NCAA. По другим данным, Дэна хотят видеть в Кентукки, где ему предложили зарплату $ 11 млн в год, что сделало бы его самым дорогим специалистом у студентов. То есть на $ 600 000 меньше суммы, которую предложили «Лейкерс». С точки зрения финансов, Хёрли ничего не потерял, отказав «озёрникам», и сохранил при этом комфортные условия. Да и ещё неизвестно, как сложились бы отношения с Леброном Джеймсом, если он останется в «Лос-Анджелесе». Форвард официально не отказывался от опции продления контракта и не вышел на рынок свободных агентов.