«Спасибо за высокомерие и неуважение». Костас Слукас обратился к Барцокасу

Разыгрывающий «Панатинаикоса» Костас Слукас обвинил тренера «Олимпиакоса» Георгиоса Барцокаса и президентов своего бывшего клуба Панайотиса и Георгиоса Ангелопулосов в неуважении.

«Это был тяжёлый год. В мой адрес было сказано немало обидных слов. Я предпочитаю отвечать на площадке.

Я хотел бы от всего сердца поблагодарить Панайотиса и Георгиоса Ангелопулосов и господина Барцокаса за высокомерие, неуважение и презрение, которые они проявили ко мне. Они открыли мне дверь в «Панатинаикос».

Там я встретил людей, которые поверили в меня – что я могу сделать, чего могу достичь. Они поддерживали меня в трудные времена.

Я сменил команду, тренеров, площадку… У меня были травмы, но мы пришли к своей цели. При счёте 0-2 в серии наш тренер сказал, что в пятницу вечером мы станем чемпионами», — приводит слова Слукаса Basket News.

14 июня «Панатинаикос» выиграл у «Олимпиакоса» решающий пятый матч финальной серии чемпионата Греции по баскетболу и завоевал чемпионское звание сезона-2023/2024.

Самым результативным игроком решающей чемпионской встречи стал Костас Слукас, набравший 29 очков.