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Дончич с большим запасом является лидером по результативность финала НБА

Дончич с большим запасом является лидером по результативность финала НБА
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Разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич набрал 118 очков за четыре матча финальной серии НБА с «Бостон Селтикс». Таким образом, словенец является лидером среди игроков двух команд по общему количеству очков в финале.

Лидеры по количеству очков финальной серии НБА:

1. Лука Дончич («Даллас Маверикс») — 118.
2. Кайри Ирвинг («Даллас Маверикс») — 84.
3. Джейлен Браун («Бостон Селтикс») — 83.
4. Джейсон Тейтум («Бостон Селтикс») — 80.

Несмотря на то, что список возглавляют два игрока «Далласа», в серии лидирует «Бостон» со счётом 3-1. «Селтикс» нужна одна победа, чтобы завоевать 18-й титул в своей истории. Следующая игра состоится 18 июня в Бостоне.

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