«Тем вечером я стал фанатом Луки». Снуп Дог рассказал об инциденте с Дончичем

Известный американский хип-хоп исполнитель Снуп Дог рассказал об инциденте, произошедшем в матче финала конференции между «Даллас Маверикс» и «Миннесотой Тимбервулвз», с защитником Лукой Дончичем. Напомним, после одного из попаданий Дончич в агрессивной манере обратился к Снуп Догу, сидящему у площадке

«Я сидел на этом матче со своим корешем Джимми. Я был в городе, у меня там был концерт. Поскольку я фанат баскетбола, я решил посетить матч, потому что никогда не видел, как играет Лука в живую. Хотел увидеть своего друга Кайри. Надеялся увидеть хороший матч, ну и Энтони Эдвардс вообще крутой мерзавец.

Лука не обращался ко мне, а к человеку, который его оскорблял с трибун весь матч. Этот чел кричал Луке постоянно: «Хватит плакать, хватит плакать». Затем Дончич перехватил лидерство и прокричал ему: «Кто теперь рыдает, мудак?».

Я сразу понял, что Дончич крут в этот момент. Он умеет справляться с давлением. Тем вечером я стал фанатом Луки», — заявил Снуп на подкасте WHOO'S House.

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