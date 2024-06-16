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На пятую игру финала НБА продаются самые дорогие билеты в истории Бостона

На пятую игру финала НБА продаются самые дорогие билеты в истории Бостона
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Стали известны цены билетов на пятую игру финала между «Бостон Селтикс» и «Даллас Маверикс». Напомним, игра состоится в Бостоне 18 июня в 3:30 мск.

Самый дешёвый билет стоит $ 1715. Это самый высокий показатель в истории спортивных команд из Бостона. «Селтикс» имеют шанс выиграть свой 18-й титул в истории, если победят в матче.

Счёт в серии — 3-1. «Кельты» выиграли первые три встречи финала, но разгромно проиграли в четвёртой.

В городе Бостон находится целый ряд известных спортивных команд: «Бостон Ред Сокс» (МЛБ), «Бостон Брюинз» (НХЛ), «Нью-Инглэнд Пэтриотс» (НФЛ) и «Нью-Инглэнд Революшн» (МЛС).

В последний раз «Селтикс» выигрывали чемпионство в 2008 году.

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