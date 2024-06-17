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Инсайдер прояснил готовность Клэя Томпсона покинуть «Голден Стэйт Уорриорз»

Инсайдер прояснил готовность Клэя Томпсона покинуть «Голден Стэйт Уорриорз»
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Известный инсайдер Шэмс Чарания подтвердил, что атакующий защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Клэй Томпсон намерен покинуть клуб и рассмотреть любые предложения на рынке свободных агентов.

«Разговоры об этом идут уже несколько месяцев. Я получил информацию, что этим летом Клэй Томпсон будет открыт к любым предложениям на рынке свободных агентов. Клэй будет готов рассмотреть все варианты. Кроме того, «Уорриорз» пока что собираются его вернуть, и они будут следить за ситуацией.

Если Клэй действительно покинет «Уорриорз», то разговор об этом со Стефом, Дрэймондом и Стивом Керром станет для него, пожалуй, самым тяжёлым в жизни», — сказал Чарания в эфире шоу Run In Back.

Ранее Томпсон ответил фанату, который упрекнул его в том, что тот реализовал 0 бросков в плей-ин.

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