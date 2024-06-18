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Тейтум за половину пятого матча с «Далласом» набрал больше очков, чем Ирвинг и Дончич

Тейтум за половину пятого матча с «Далласом» набрал больше очков, чем Ирвинг и Дончич
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В эти минуты в Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден» проходит пятый матч финала плей-офф НБА, в котором «Бостон Селтикс» принимает «Даллас Маверикс». На момент написания новости завершилась первая половина. Счёт в матче 67:46 в пользу «Бостона».

НБА - плей-офф . Финал. 5-й матч
18 июня 2024, вторник. 03:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
4-я четверть
94 : 75
Даллас Маверикс
Даллас
Бостон Селтикс: Тейтум, Холидэй, Браун, Порзингис, Уайт, Притчард, Бриссетт, Тиллман, Уолш, Хозер, Корнет, Хорфорд, Спрингер, Михайлюк, Кета
Даллас Маверикс: Экзам, Харди, Лайвли, Пауэлл, Грин, Лоусон, Хардуэй-младший, Ирвинг, Проспер, Гэффорд, Вашингтон, Клебер , Джонс, Дончич, Моррис

Примечательно, что форвард «Бостона» Джейсон Тейтум за половину матча набрал 16 очков. Это больше, чем у Луки Дончина и Кайри Ирвинга, вместе взятых. За первую половину матча Дончич набрал девять очков, Ирвинг записал в свой актив пять очков.

На данный момент счёт в серии 3-1 в пользу «Бостона». Напомним, «Селтикс» выиграли первые три игры, но затем разгромно проиграли в четвёртой. В последний раз «Бостон» выиграл чемпионство в 2008 году, обыграв в финале «Лейкерс».

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