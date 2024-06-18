Тейтум за половину пятого матча с «Далласом» набрал больше очков, чем Ирвинг и Дончич

В эти минуты в Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден» проходит пятый матч финала плей-офф НБА, в котором «Бостон Селтикс» принимает «Даллас Маверикс». На момент написания новости завершилась первая половина. Счёт в матче 67:46 в пользу «Бостона».

Примечательно, что форвард «Бостона» Джейсон Тейтум за половину матча набрал 16 очков. Это больше, чем у Луки Дончина и Кайри Ирвинга, вместе взятых. За первую половину матча Дончич набрал девять очков, Ирвинг записал в свой актив пять очков.

На данный момент счёт в серии 3-1 в пользу «Бостона». Напомним, «Селтикс» выиграли первые три игры, но затем разгромно проиграли в четвёртой. В последний раз «Бостон» выиграл чемпионство в 2008 году, обыграв в финале «Лейкерс».

Фанаты «Бостона» кричат «к чёрту Кайри» после выхода в финал НБА