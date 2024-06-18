Тейтум побил одно из достижений Коби Брайана по результативности в плей-офф НБА

В эти минуты в Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден» проходит пятый матч финала плей-офф НБА, в котором «Бостон Селтикс» принимает «Даллас Маверикс». На момент написания новости завершилась первая половина. Счёт в матче 67:46 в пользу «Бостона».

Форвард «Бостона» Джейсон Тейтум стал игроком с наибольшим количеством очков в плей-офф, набранных до достижения 27-летнего возраста в истории НБА. На его счету 2695 очков. Таким образом, он покорил достижение Коби Брайанта, на счету которого было 2694 очков.

На данный момент счёт в серии 3-1 в пользу «Бостона». Напомним, «Селтикс» выиграли первые три игры, но затем разгромно проиграли в четвёртой. В последний раз «Бостон» выиграл чемпионство в 2008 году, обыграв в финале «Лейкерс».

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