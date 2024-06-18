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Дончич побил рекорд Дирка Новицки в плей-офф НБА, который продержался 18 лет

Дончич побил рекорд Дирка Новицки в плей-офф НБА, который продержался 18 лет
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Сейчас в Бостоне идёт пятый матч финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между местным «Бостон Селтикс» и «Даллас Маверикс». После четвёртой четверти в счёте ведут «кельты».

НБА - плей-офф . Финал. 5-й матч
18 июня 2024, вторник. 03:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
4-я четверть
94 : 75
Даллас Маверикс
Даллас
Бостон Селтикс: Тейтум, Холидэй, Браун, Порзингис, Уайт, Притчард, Бриссетт, Тиллман, Уолш, Хозер, Корнет, Хорфорд, Спрингер, Михайлюк, Кета
Даллас Маверикс: Экзам, Харди, Лайвли, Пауэлл, Грин, Лоусон, Хардуэй-младший, Ирвинг, Проспер, Гэффорд, Вашингтон, Клебер , Джонс, Дончич, Моррис

По ходу матча разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич набрал 18 очков и побил рекорд легендарного немецкого баскетболиста Дирка Новицки по набранным очкам в истории «Далласа» в одном сезоне плей-офф (НБА).

Теперь на счету Дончича в активе 621 очков за текущий сезон плей-офф, а у Новицки — 620 очков за сезон плей-офф-2005/2006.

В нынешнем сезоне 25-летний словенец сыграл 21 матч в плей-офф НБА, в которых набирал в среднем 28,9 очка, совершал 9,4 подбора и отдавал 8,2 результативные передачи. После четырёх матчей «Бостон» ведёт в серии со счётом 3-1.

Следить за матчем:
«Бостон» в одной четверти от титула. «Даллас» спасёт только чудо. Финал НБА — LIVE
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«Бостон» в одной четверти от титула. «Даллас» спасёт только чудо. Финал НБА — LIVE
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Новости. Баскетбол
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