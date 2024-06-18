Дончич побил рекорд Дирка Новицки в плей-офф НБА, который продержался 18 лет

Сейчас в Бостоне идёт пятый матч финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между местным «Бостон Селтикс» и «Даллас Маверикс». После четвёртой четверти в счёте ведут «кельты».

По ходу матча разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич набрал 18 очков и побил рекорд легендарного немецкого баскетболиста Дирка Новицки по набранным очкам в истории «Далласа» в одном сезоне плей-офф (НБА).

Теперь на счету Дончича в активе 621 очков за текущий сезон плей-офф, а у Новицки — 620 очков за сезон плей-офф-2005/2006.

В нынешнем сезоне 25-летний словенец сыграл 21 матч в плей-офф НБА, в которых набирал в среднем 28,9 очка, совершал 9,4 подбора и отдавал 8,2 результативные передачи. После четырёх матчей «Бостон» ведёт в серии со счётом 3-1.