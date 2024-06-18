«Бостон» стал чемпионом НБА, обыграв «Даллас» в пятом матче финальной серии

Сегодня, 18 июня, в Бостоне состоялся пятый матч финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Бостон Селтикс» и «Даллас Маверикс». Хозяева одержали победу со счётом 106:88 и стали чемпионами сезона-2023/2024 (4-1 в серии).

Самым результативным игроком матча стал лёгкий форвард «Бостона» Джейсон Тейтум. На его счету 31 очко, восемь подборов и 11 результативных передач. Его партнёр по команде защитник Джейлен Браун отметился 21 очком, восемью подборами и шестью передачами.

Самым результативным в составе «Далласа» стал разыгрывающий Лука Дончич, сделавший трипл-дабл. Он набрал 28 очков, совершил 12 подборов и отдал 12 передач. Другой разыгрывающий Кайри Ирвинг отметился 15 очками, тремя подборами и девятью передачами.