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«Бостон» стал чемпионом НБА, обыграв «Даллас» в пятом матче финальной серии

«Бостон» стал чемпионом НБА, обыграв «Даллас» в пятом матче финальной серии
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Сегодня, 18 июня, в Бостоне состоялся пятый матч финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Бостон Селтикс» и «Даллас Маверикс». Хозяева одержали победу со счётом 106:88 и стали чемпионами сезона-2023/2024 (4-1 в серии).

НБА - плей-офф . Финал. 5-й матч
18 июня 2024, вторник. 03:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
106 : 88
Даллас Маверикс
Даллас
Бостон Селтикс: Тейтум - 31, Браун - 21, Холидэй - 15, Уайт - 14, Хорфорд - 9, Хозер - 8, Порзингис - 5, Притчард - 3, Бриссетт, Тиллман, Уолш, Корнет, Спрингер, Михайлюк, Кета
Даллас Маверикс: Дончич - 28, Ирвинг - 15, Грин - 14, Джонс - 10, Гэффорд - 6, Экзам - 4, Вашингтон - 4, Харди - 3, Лайвли - 2, Клебер - 2, Пауэлл, Лоусон, Хардуэй-младший, Проспер, Моррис

Самым результативным игроком матча стал лёгкий форвард «Бостона» Джейсон Тейтум. На его счету 31 очко, восемь подборов и 11 результативных передач. Его партнёр по команде защитник Джейлен Браун отметился 21 очком, восемью подборами и шестью передачами.

Самым результативным в составе «Далласа» стал разыгрывающий Лука Дончич, сделавший трипл-дабл. Он набрал 28 очков, совершил 12 подборов и отдал 12 передач. Другой разыгрывающий Кайри Ирвинг отметился 15 очками, тремя подборами и девятью передачами.

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