Лука Дончич в пятой игре финала с «Бостоном» едва не повторил свой антирекорд

Словенский разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич во время пятого матча финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Бостон Селтикс» показал второй худший результат в карьере по количеству очков, набранных в первых половинах встречи при условии его нахождения на паркете 20+ минут. В пятой игре с «Бостоном» Лука набрал девять очков. Меньше очков (восемь) он набирал лишь дважды (в матчах с «Чикаго Буллз» в 2023 году и с «Филадельфией Сиксерс» в 2024-м).

Напомним, «Бостон» в пятом матче победил «Даллас» со счётом 106:88 (4-1 в серии), благодаря чему стал чемпионом сезона-2023/2024. Дончич в пятой встрече набрал 28 очков, совершил 12 подборов и отдал пять результативных передач.

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