Парибоксы
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Лука Дончич в пятой игре финала с «Бостоном» едва не повторил свой антирекорд

Лука Дончич в пятой игре финала с «Бостоном» едва не повторил свой антирекорд
Комментарии

Словенский разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич во время пятого матча финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Бостон Селтикс» показал второй худший результат в карьере по количеству очков, набранных в первых половинах встречи при условии его нахождения на паркете 20+ минут. В пятой игре с «Бостоном» Лука набрал девять очков. Меньше очков (восемь) он набирал лишь дважды (в матчах с «Чикаго Буллз» в 2023 году и с «Филадельфией Сиксерс» в 2024-м).

НБА - плей-офф . Финал. 5-й матч
18 июня 2024, вторник. 03:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
106 : 88
Даллас Маверикс
Даллас
Бостон Селтикс: Тейтум - 31, Браун - 21, Холидэй - 15, Уайт - 14, Хорфорд - 9, Хозер - 8, Порзингис - 5, Притчард - 3, Бриссетт, Тиллман, Уолш, Корнет, Спрингер, Михайлюк, Кета
Даллас Маверикс: Дончич - 28, Ирвинг - 15, Грин - 14, Джонс - 10, Гэффорд - 6, Экзам - 4, Вашингтон - 4, Харди - 3, Лайвли - 2, Клебер - 2, Пауэлл, Лоусон, Хардуэй-младший, Проспер, Моррис

Напомним, «Бостон» в пятом матче победил «Даллас» со счётом 106:88 (4-1 в серии), благодаря чему стал чемпионом сезона-2023/2024. Дончич в пятой встрече набрал 28 очков, совершил 12 подборов и отдал пять результативных передач.

Материалы по теме
После этого момента стало ясно: «Бостон» — чемпион НБА
Видео
После этого момента стало ясно: «Бостон» — чемпион НБА

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android