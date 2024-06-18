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Главный тренер «Бостона» Маззулла — после победы в финале НБА: мне предстоит операция

Главный тренер «Бостона» Маззулла — после победы в финале НБА: мне предстоит операция
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Главный тренер «Бостон Селтикс» Джо Маззулла рассказал, что в скором времени ему предстоит перенести операцию на колене. Напомним, «Селтикс» победили в финале Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2023/2024.

НБА - плей-офф . Финал. 5-й матч
18 июня 2024, вторник. 03:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
106 : 88
Даллас Маверикс
Даллас
Бостон Селтикс: Тейтум - 31, Браун - 21, Холидэй - 15, Уайт - 14, Хорфорд - 9, Хозер - 8, Порзингис - 5, Притчард - 3, Бриссетт, Тиллман, Уолш, Корнет, Спрингер, Михайлюк, Кета
Даллас Маверикс: Дончич - 28, Ирвинг - 15, Грин - 14, Джонс - 10, Гэффорд - 6, Экзам - 4, Вашингтон - 4, Харди - 3, Лайвли - 2, Клебер - 2, Пауэлл, Лоусон, Хардуэй-младший, Проспер, Моррис

«Как буду праздновать чемпионство? Ну, мне предстоит операция на колене. В марте я порвал мениск. Так что некоторое время меня не будет», — сказал Маззулла в эфире ESPN US.

Напомним, в финальной серии завершившегося сезона «Бостон»» встречался с «Даллас Маверикс». Для выявления победителей командам потребовалось сыграть пять матчей. В результате серию выиграли игроки «Бостона» (4-1). Пятая встреча, которая определила победителей, закончилась со счётом 106:88.

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