Тони Кроос высказался о Дончиче и «Далласе» после поражения команды в финале НБА

Полузащитник сборной Германии Тони Кроос поддержал команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Даллас Маверикс» после поражения в финале сезона-2023/2024.

«Какой же сезон выдал «Даллас Маверикс». Какой сезон выдал Лука Дончич. Фанат «Далласа» на всю жизнь и горжусь этим», — написал Кроос на своей странице в социальных сетях.

Напомним, в финальной серии завершившегося сезона НБА «Даллас» встречались с «Бостон Селтикс». Для выявления победителей командам потребовалось сыграть пять матчей. В результате серию выиграли баскетболисты «Селтикс» (4-1). Пятая встреча, которая определила победителей, закончилась со счётом 106:88. Дончич в пятой игре был лучшим по результативности в составе своей команды, набрав 28 очков.

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