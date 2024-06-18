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Тони Кроос высказался о Дончиче и «Далласе» после поражения команды в финале НБА

Тони Кроос высказался о Дончиче и «Далласе» после поражения команды в финале НБА
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Полузащитник сборной Германии Тони Кроос поддержал команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Даллас Маверикс» после поражения в финале сезона-2023/2024.

НБА - плей-офф . Финал. 5-й матч
18 июня 2024, вторник. 03:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
106 : 88
Даллас Маверикс
Даллас
Бостон Селтикс: Тейтум - 31, Браун - 21, Холидэй - 15, Уайт - 14, Хорфорд - 9, Хозер - 8, Порзингис - 5, Притчард - 3, Бриссетт, Тиллман, Уолш, Корнет, Спрингер, Михайлюк, Кета
Даллас Маверикс: Дончич - 28, Ирвинг - 15, Грин - 14, Джонс - 10, Гэффорд - 6, Экзам - 4, Вашингтон - 4, Харди - 3, Лайвли - 2, Клебер - 2, Пауэлл, Лоусон, Хардуэй-младший, Проспер, Моррис

«Какой же сезон выдал «Даллас Маверикс». Какой сезон выдал Лука Дончич. Фанат «Далласа» на всю жизнь и горжусь этим», — написал Кроос на своей странице в социальных сетях.

Напомним, в финальной серии завершившегося сезона НБА «Даллас» встречались с «Бостон Селтикс». Для выявления победителей командам потребовалось сыграть пять матчей. В результате серию выиграли баскетболисты «Селтикс» (4-1). Пятая встреча, которая определила победителей, закончилась со счётом 106:88. Дончич в пятой игре был лучшим по результативности в составе своей команды, набрав 28 очков.

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