Парибоксы
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Джру Холидэй стал вторым игроком, выигравшим несколько титулов в этом десятилетии

Джру Холидэй стал вторым игроком, выигравшим несколько титулов в этом десятилетии
Аудио-версия:
Комментарии

Разыгрывающий защитник «Бостон Селтикс» Джру Холидэй сегодня ночью, 18 июня выиграл свой второй чемпионский титул и стал всего вторым игроком, кто смог это сделать в текущем десятилетии.

Джру Холидэй завоевал свой первый перстень в 2021 году в составе «Милуоки Бакс». Второй титул он завоевал в этом сезоне вместе с «Бостон Селтикс».

Вторым игроком, у которого есть два чемпионских перстня в 20-х годах этого века, является Кентавиус Колдуэлл-Поуп. Защитник «Денвер Наггетс» завоевал свой первый титул в 2020 году в составе «Лос-Анджелес Лейкерс», а второй – в 2023-м в составе своей нынешней команды.

Сегодня, в ночь с 17 на 18 июня мск в Бостоне состоялся пятый матч финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Бостон Селтикс» и «Даллас Маверикс». Хозяева одержали победу со счётом 106:88 и стали чемпионами сезона-2023/2024 (4-1 в серии).

Материалы по теме
Главный тренер «Бостона» Маззулла — после победы в финале НБА: мне предстоит операция
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android