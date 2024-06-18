Джру Холидэй стал вторым игроком, выигравшим несколько титулов в этом десятилетии

Разыгрывающий защитник «Бостон Селтикс» Джру Холидэй сегодня ночью, 18 июня выиграл свой второй чемпионский титул и стал всего вторым игроком, кто смог это сделать в текущем десятилетии.

Джру Холидэй завоевал свой первый перстень в 2021 году в составе «Милуоки Бакс». Второй титул он завоевал в этом сезоне вместе с «Бостон Селтикс».

Вторым игроком, у которого есть два чемпионских перстня в 20-х годах этого века, является Кентавиус Колдуэлл-Поуп. Защитник «Денвер Наггетс» завоевал свой первый титул в 2020 году в составе «Лос-Анджелес Лейкерс», а второй – в 2023-м в составе своей нынешней команды.

Сегодня, в ночь с 17 на 18 июня мск в Бостоне состоялся пятый матч финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Бостон Селтикс» и «Даллас Маверикс». Хозяева одержали победу со счётом 106:88 и стали чемпионами сезона-2023/2024 (4-1 в серии).