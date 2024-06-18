Джейсон Тейтум и Джейлен Браун повторили рекорд результативности в решающих матчах НБА

Игроки «Бостон Селтикс» — лёгкий форвард Джейсон Тейтум и защитник Джейлен Браун — седьмой дуэт в истории НБА, каждый из которых смог набрать 20 очков, сделать пять подборов и пять передач в решающих матчах турнира.

Сегодня, в ночь с 17 на 18 июня мск, в Бостоне состоялся пятый матч финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Бостон Селтикс» и «Даллас Маверикс». Хозяева одержали победу со счётом 106:88 и стали чемпионами сезона-2023/2024 (4-1 в серии).

Самым результативным игроком матча стал лёгкий форвард «Бостона» Джейсон Тейтум. На его счету 31 очко, восемь подборов и 11 результативных передач. Джейлен Браун набрал в решающем матче 21 очко, сделал восемь подборов и шесть результативных передач.