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Джейсон Тейтум повторил рекорд результативности в решающем матче финала НБА

Джейсон Тейтум повторил рекорд результативности в решающем матче финала НБА
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Лёгкий форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум стал шестым игроком в истории НБА, набравшим не менее 30 очков и сделавшим не менее 10 результативных передач в решающем матче финала НБА.

Ранее это удавалось только пяти игрокам: Джерри Уэсту, Уолту Фрейзеру, Джеймсу Уорти, Майклу Джордану и Стефену Карри.

Сегодня, в ночь с 17 на 18 июня мск, в Бостоне состоялся пятый матч финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Бостон Селтикс» и «Даллас Маверикс». Хозяева одержали победу со счётом 106:88 и стали чемпионами сезона-2023/2024 (4-1 в серии).

Самым результативным игроком матча стал лёгкий форвард «Бостона» Джейсон Тейтум. На его счету 31 очко, восемь подборов и 11 результативных передач.

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