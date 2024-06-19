Игрок ЦСКА Джекири не согласился с тренером «Енисея» в сравнении Единой лиги и Евролиги

Баскетболист ЦСКА Тони Джекири прокомментировал слова главного тренера «Енисея» Йовица Арсича о том, что Единая лига ВТБ ничем не уступает Евролиге. Тони Джекири выступал в Евролиге за АСВЕЛ, «Басконию», УНИКС и «Фенербахче».

«Единая лига на том же уровне, что Евролига? Да не, ребят, вы чего. Нет, конечно. Понимаю, что тренеры команд пытаются возвысить статус лиги, где они работают. Но это просто неправда. Евролига — это другой уровень. Там очень высокий уровень игроков, как в стартовых составах, так и на скамейке. Разница очень существенная, даже не близко.

В Единой лиге каждый год появляется что-то новое, идёт развитие. Но игроки в Евролиге на другом уровне: разыгрывающие, бигмены, шутеры. То, как там проходят тренировки, то, какой там настрой. Не забывайте и о сложности постоянных перелётов.

Всё совершенно по-другому. А фанаты там какие! Допустим, вы играете с «Партизаном» у них в гостях. Да ты боишься там бросать штрафные даже из-за шума. На матчах с «Жальгирисом», «Фенербахче» и прочими командами сумасшедшая атмосфера. Нельзя говорить, что Единая лига на том же уровне. В Европе всегда солд-аут, а здесь же нам приходится призывать фанатов появляться на арене, приходить на матчи.

Хороший пример фан-базы здесь — это болельщики «Пармы». У них всё отлично с этим. На каждой игре с ними было очень шумно. Мне очень нравится это. У ЦСКА тоже отличные болельщики, у УНИКСа. Но ещё раз: ставить Единую лигу наравне с Евролигой — это уже совсем», — сказал Джекири в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Зотееву.