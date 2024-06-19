Парибоксы
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Джекири рассказал, как игроки ЦСКА отреагировали на смену тренера перед стартом плей-офф

Джекири рассказал, как игроки ЦСКА отреагировали на смену тренера перед стартом плей-офф
Аудио-версия:
Комментарии

Центровой ЦСКА Тони Джекири ответил на вопрос, как баскетболисты московского клуба отреагировали на смену тренера за неделю до старта плей-офф.

Македонский специалист Эмил Райкович начал сезон в качестве главного тренера ЦСКА, но был отправлен в отставку после регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Его сменил Андреас Пистиолис, который по итогу привёл ЦСКА к чемпионству.

«Это было необычно, что тренера сменили прямо перед плей-офф. Но мы не хотели вылетать! Поэтому не сдавались и взяли себя в руки. Мы хотели титул, у нас был хороший сезон, было много побед. Мы знали, что можем обыгрывать любых соперников. Сезон не окончен, потому что тренер ушёл.

Когда пришёл новый тренер, он нам показал, что у него на уме, какой план на будущее, все адаптировались к его системе и поверили в него. Это помогло нам пройти этот период довольно быстро. На кону был плей-офф, мы на нём и сфокусировались», — сказал Джекири в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Зотееву.

Читайте интервью с Тони Джекири на «Чемпионате».
Сейчас читают:
«Когда Пистиолис возглавил ЦСКА, сразу начал пихать игрокам». Интервью с Тони Джекири
Эксклюзив
«Когда Пистиолис возглавил ЦСКА, сразу начал пихать игрокам». Интервью с Тони Джекири
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android