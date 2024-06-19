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Лука Дончич — первый игрок в истории НБА, ставший лучшим в плей-офф по четырём показателям

Лука Дончич — первый игрок в истории НБА, ставший лучшим в плей-офф по четырём показателям
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Разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич стал первым игроком в истории НБА, продемонстрировавшим лучшие показатели в плей-офф по всем четырём главным показателям результативности — количеству очков, передач, подборов и перехватов. Ранее подобное не удавалось ни одному игроку.

В серии плей-офф НБА сезона-2023/2024 Дончич набрал 635 очков, сделал 178 результативных передач, 208 подборов и 90 перехватов.

Сегодня, в ночь с 17 на 18 июня мск, в Бостоне состоялся пятый матч финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Бостон Селтикс» и «Даллас Маверикс». Хозяева одержали победу со счётом 106:88 и стали чемпионами сезона-2023/2024 (4-1 в серии).

Лука Дончич в этом матче сделал трипл-дабл. Он набрал 28 очков, совершил 12 подборов и отдал 12 передач.

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