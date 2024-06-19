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Источник: Джейсон Тейтум близок к подписанию самого крупного контракта в истории НБА

Источник: Джейсон Тейтум близок к подписанию самого крупного контракта в истории НБА
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Лёгкий форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум близок к подписанию нового крупного контракта с командой, но при этом на протяжении всего сезона не поднимал этот вопрос, так как всё внимание обратил на борьбу в чемпионате. Об этом рассказал известный инсайдер Эдриан Войнаровски. По словам Войнаровски, речь идёт о соглашении сроком на пять лет, по условиям которого игрок сможет заработать $ 315 млн – в случае подписания контракт станет самым крупным в истории НБА.

«Ранее сегодня я разговаривал с его агентом Джо Векслером. Самое интересное заключается в том, что, по его словам, они с Тейтумом не обсуждали детали этой сделки на протяжении всего сезона. Он говорит, что Тейтум не говорил об MVP. Единственное, о чём он говорил, — это победа в чемпионате», — сказал Войнаровски на канале Malika Andrews — ESPN в YouTube.

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