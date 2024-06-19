Эй Смит объяснил, почему «Лейкерс» лучше «Бостона», несмотря на меньшее число титулов НБА

Известный баскетбольный обозреватель и эксперт Стивен Эй Смит высказал мнение, что значимость «Лос-Анджелес Лейкерс» больше, чем у «Бостон Селтикс». Напомним, «кельты» стали чемпионами сезона-2023/2024, что принесло в их копилку 18-й титул в рамках североамериканской лиги. По этому показателю «Бостон» вышел на первое место, обогнав «Лейкерс» (17).

«Не так быстро. Мэджик Джонсон, не переживай, я рядом. Да, я понимаю, что у них 18 чемпионских титулов, а у «Лейкерс» их 17. Я это понимаю. Но при этом я помню об их 16-летней засухе. Хотелось бы вам всем напомнить, что «Бостон Селтикс» 23 раза пробивался в финальные серии НБА. У «Лос-Анджелес Лейкерс» этот показатель на отметке 32. У «Лейкерс» на девять финальных серий больше, и это имеет значение. Так что я бы сказал, что «Лос-Анджелес Лейкерс» по-прежнему лучшая команда в истории НБА», — сказал Эй Смит на канале NBA on ESPN в YouTube.

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