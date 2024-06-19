Тейтум повторил достижение в НБА, которое ранее покорялось только Леброну и Ларри Бёрду

Лёгкий форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум в завершившемся сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) принял участие в 92 матчах, в которых в среднем набирал 26,5 очка, совершал 8,4 подбора и отдавал 5,2 передачи. Как информирует статистический сервис StatMuse, Тейтум стал в один ряд с Леброном Джеймсом и Ларри Бёрдом, это единственные игроки, которые достигли этих показателей, выиграв при этом 70 и более игр в сезоне.

Напомним, в финальной серии завершившегося сезона «Селтикс» встречались с «Даллас Маверикс» и победили в серии со счётом 4-1. Пятая встреча, которая определила победителей, закончилась со счётом 106:88. Самым результативным игроком встречи стад Тейтум, набравший 31 очко. Кроме того, он совершил восемь подборов и отдал 11 результативных передач.

Джейсон Тейтум играет в гольф: