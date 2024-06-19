Пистиолис поделился ожиданиями от новичка ЦСКА Руслана Абдулбасирова

Главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис дал комментарий по поводу перехода в команду 30-летнего тяжёлого форварда Руслана Абдулбасирова. Стороны заключили соглашение сроком на один год.

«Приветствую Руслана в команде. Он присоединился к нам после успешного сезона, и я ожидаю, что он придаст команде энергии и энтузиазма. Рад, что доведётся поработать вместе и наставлять его на следующем этапе карьеры», — приводит слова Пистиолиса пресс-служба московской команды.

В минувшем сезоне Единой лиги ВТБ тяжёлый форвард проводил в составе пермской «Пармы». В 39 матчах за команду Руслан в среднем набирал 6,2 очка, совершал 5,7 подбора, а также отдавал 0,6 передачи.

«Парма» завершила прошедший сезон на стадии 1/4 финала. ЦСКА стал чемпионом.