Эдриан Войнаровски сказал, с каким клубом Паскаль Сиакам заключил контракт

Авторитетный инсайдер Эдриан Войнаровски заявил, что бигмен «Индианы Пэйсерс» Паскаль Сиакам принял решение переподписать контракт с клубом. Об этом он сообщил в своих социальных сетях.

Согласно информации Войнаровски, камерунец заключил четырёхлетний контракт на сумму $ 189,5 млн. Сам игрок планирует подписать соглашение с командой 6 июля, когда завершится мораторий Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) на подписание свободных агентов.

В минувшем сезоне НБА Паскаль принял участие в 41 игре. В среднем за матч Сиакам набирал 21,7 очка, делал 7,1 подбора, 3,7 передачи, а также 0,8 перехвата.

В последней игре Паскаль в составе «Индианы Пэйсерс» встретился с «Бостон Селтикс». «Кельты» одержали победу со счётом 105:102.