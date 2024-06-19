Инсайдер назвал игрока, которого могут выбрать под первым номером на драфте НБА — 2024

Известный драфт-аналитик и эксперт по молодым игрокам Джонатан Гивони назвал баскетболиста, которого могут выбрать под первым номером на драфте-2024 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«На данный момент «Хоукс» не удалось пригласить Александра Сарра на тренировки, но возможности для этого по-прежнему есть. Донован Клинган, вероятно, является главным конкурентом Закари Рисашера на то, чтобы быть выбранным под первым номером на драфте», — написал в своих социальных сетях Джонатан Гивони.

Напомним, драфт НБА пройдёт с 26 июня по 27 июня. По итогам драфт-лотерии право первого выбора принадлежит клубу «Атланта Хоукс».

Ранее отец Стефена Карри рассказал, как он помешал «Миннесоте Тимбервулвз» задрафтовать своего сына в 2009 году.