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Экс-игрок «Селтикс»: невероятно здорово обойти «Фейкерс» по количеству чемпионств в лиге

Экс-игрок «Селтикс»: невероятно здорово обойти «Фейкерс» по количеству чемпионств в лиге
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Двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Бостон Селтикс», а ныне телеведущий американец Седрик Максвелл прокомментировал победу «кельтов» в финале НБА.

«Невероятно здорово повесить ещё один баннер и обойти «Фейкерс» (Максвелл таким образом обозначил «Лос-Анджелес Лейкерс». — Прим. «Чемпионата») по количеству чемпионств в лиге. Прошли ли лёгкий этап «Селтикс» на пути к финалу? Скажу так, они играли с сильнейшими командами и побеждали их. В конечном счёте «Даллас» стал лучшим в Западной конференции, а «Селтикс» — в Восточной. Этим всё сказано», — приводит слова Седрика портал TMZ Sports.

Напомним, в последней игре финальной серии НБА «Бостон Селтикс» победил «Даллас Маверикс» со счётом 106:88.

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