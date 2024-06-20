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«Дончич один из нас». Сербы пытались спровоцировать словенцев перед игрой на Евро-2024

Сербские футбольные фанаты попытались спровоцировать словенских болельщиков перед игрой между их национальными командами на Евро-2024.

Болельщики сборной Сербии единогласно кричали: «Лука Дончич один из нас». Таким образом, они попытались спровоцировать словенских фанатов, напомнив, что популярный игрок команды НБА «Даллас Маверикс» Лука Дочнич является не только словенцем, но и сербом.

Матч между Словенией и Сербией начнётся в 16:00 по московскому времени.

Напомним, мать Дончича имеет словенское происхождение, а отец — сербское. Однако во всех официальных источниках Лука представляется как словенец. Дончич имеет гражданство Словении.

Ранее главный тренер сборной Словении Александр Секулич высказался о том, какое трудное решение предстоит сделать Луке Дончичу относительно своего участия в квалификационном турнире к Олимпиаде-2024.