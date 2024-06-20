«К нам присоединился трудолюбивый профессионал». Пистиолис — о переходе Умрихина

Главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис высказался о подписании красно-синими атакующего защитника Юрия Умрихина, проведшего последние два сезона в составе «Самары».
«Рад приветствовать возвращение Юрия. В прошлом мы работали вместе, поэтому знаю, что к нам присоединился трудолюбивый профессионал. Кроме того, он является продуктом системы ЦСКА, что, как я уже говорил ранее, для меня очень важно. Уверен, что он поможет нам достичь нашей цели и одновременно добавит как игрок», — приводит слова Пистиолиса пресс-служба ЦСКА.
Напомним, контракт баскетболиста с армейцами действует до окончания сезона-2024/2025.
В завершившемся сезоне ЦСКА вернул себе титул чемпиона Единой лиги ВТБ, в финальной серии одержав победу над казанским УНИКСом (4-1).
Сколько метров в самом высоком баскетболисте: