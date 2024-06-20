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Билл Симмонс посоветовал «Бостону» выбрать Бронни Джеймса на драфте НБА — 2024

Билл Симмонс посоветовал «Бостону» выбрать Бронни Джеймса на драфте НБА — 2024
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Известный баскетбольный обозреватель Билл Симмонс рассказал, в чём может заключаться выгода для «Бостон Селтикс», если они выберут Бронни Джеймса на предстоящем драфте НБА — 2024.

«Вот моё мнение: все говорят, что этот драфт — отстой. «Селтикс» настолько укомплектованы… никто не хочет быть выбранным ими на этом драфте. Почему бы не взять Бронни и не удерживать его у себя? Потому что все другие команды его хотят, не так ли?.. «Лейкерс», вам нужен он? Мы забрали Бронни, так что давайте нам Макса Кристи. Насколько сильно вы его хотите? Я бы сказал, что выбрать Бронни под 30-м номером в целях сделок стоит больше, чем кто-либо на этом драфте», — приводит слова Симмонса Awful announcing.

Ранее агент Бронни Рич Пол назвал клубы, которые, помимо «Лейкерс», заинтересованы в подписании молодого баскетболиста: «Миннесота Тимбервулвз», «Даллас Маверикс» и «Торонто Рэпторс».

Драфт НБА — 2024 пройдёт 26-27 июня в Нью-Йорке.

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